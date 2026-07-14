Στον ανακριτή για τη χασισοφυτεία "μαμούθ" με τα 4.670 δενδρύλλια

Ενώπιον του ανακριτή Λαμίας θα βρεθούν σήμερα το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για την χασισοφυτεία “μαμούθ” με τα 4.670 δενδρύλλια που ξετρύπωσε την περασμένη Παρασκευή το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Πρόκειται για έναν 50χρονο Ελληνα, ο οποίος έχει γεννηθεί στους Αγιους Σαράντα και έχει αλβανική καταγωγή και δύο ακόμη Αλβανούς ηλικίας 33 και 38 ετών, οι οποίοι είναι αδέρφια.

Και οι τρεις συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω μέσα στη φυτεία στο όρος Καλλιδρόμιο του νομού Φθιώτιδας, ενώ κοιμόντουσαν σε σκηνές που είχαν στήσει.

Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα και κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη χασισοφυτεία που ανακαλύπτεται στη χώρα μέσα στο 2026, μετά από αυτή στην Κορινθία τον περασμένο Ιούνιο που αριθμούσε 6.620 δενδρύλλια μέσα σε θερμοκήπιο.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη μιας και ήταν σε πολύ δύσβατη δασική περιοχή και είναι χαρακτηριστικό πως στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας είχαν εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή από τις αρχές της εβδομάδας, για να οργανώσουν καλύτερα την επιχείρηση.

Στις 4 το πρωί της Παρασκευής οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στη φυτεία και έπιασαν τους τρεις καλλιεργητές στον… ύπνο, γι’ αυτό και δεν πρόλαβαν να φέρουν την παραμικρή αντίσταση.

Στα 25 στρέμματα που εκτινόταν η χασισοφυτεία σε πολλά επίπεδα, οι τρεις συλληφθέντες είχαν στήσει σκηνές και μέσω φωτοβολταϊκού πάνελ, έπαιρναν ρεύμα, έχοντας μέχρι και ψυγειοκαταψύκτη, ενώ είχαν ακόμη και ισοτονικά ποτά για να δροσίζονται, μιας και διέμεναν αποκλειστικά στο χώρο της φυτείας!

Αξίζει να σημειωθεί πως σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το μέρος που ανακαλύφθηκαν τα 4.670 δενδρύλλια, υπάρχει διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολις!

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη φυτεία κάνναβης που ξετρυπώνει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια, με το παράνομο κέρδος από την πώληση των ποσοτήτων χασίς να φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ!

Η δεύτερη μεγαλύτερη ήταν τα 3.200 δενδρύλλια που είχε εντοπίσει τον Αύγουστο του 2022 στο Ραπτόπουλο, στην ορεινή Τριφυλία.

Κ.Ηλ.