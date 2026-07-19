Μεσσηνία: Την Τετάρτη απολογούνται οι 3 για τους εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση - Πώς δρούσαν

Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τετάρτης έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των εμπρησμών στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 7 περιπτώσεις εμπρησμών από πρόθεση, που σύμφωνα με τη δικογραφία διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι πυρκαγιές φέρεται ότι μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Επιπλέον, σε βάρος ορισμένων από τους κατηγορουμένους έχει ασκηθεί δίωξη και για εκβίαση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στα Δικαστήρια Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης, δήλωσε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται και ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Για τον εντολέα του ανέφερε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτό θα προκύψει από την απολογητική διαδικασία.

Παράλληλα, ο κ. Μαργέλης κατήγγειλε ότι στοιχεία της δικογραφίας, καθώς και προσωπικά δεδομένα των κατηγορουμένων, δημοσιοποιήθηκαν πριν ακόμη οι συνήγοροι υπεράσπισης αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, ο εντολέας του αντιμετωπίζει μόνο την κατηγορία του εμπρησμού, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης πριν από τις απολογίες της Τετάρτης.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΟΥΣΑΝ

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου 2 χρόνια, ύστερα από καταγγελία που έφτασε στις υπηρεσίες. Ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες βρίσκονται ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας και ο αδελφός του.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων τρεις σε δασικές και τέσσερις σε αγροτικές εκτάσεις. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβίαση, διακεκριμένες φθορές και κλοπές.

Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κατηγορούμενοι να συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου και της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού δικτύου της περιοχής, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες προκειμένου να τους παρέχεται νερό για την άρδευση των καλλιεργειών τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όσοι αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα γίνονταν αποδέκτες απειλών, ενώ εξετάζεται η σύνδεσή τους με εμπρησμούς, φθορές και κλοπές αγροτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε υπόθεση παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων, μέσω εκμίσθωσης και δήλωσης αγροτεμαχίων, καθώς και η πιθανή σύνδεσή τους με παλαιότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις διωκτικές αρχές.