Προσωρινά κρατούμενος ο 60χρονος για 4 εμπρησμούς από πρόθεση στη Μεσσήνη

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί για πάνω από τέσσερις ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές που του αποδίδονται στην περιοχή της Μεσσήνης.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος για τέσσερις πυρκαγιές από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και θα μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Να σημειώσουμε πως ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές και μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, φέρεται πως προκάλεσε άλλες δύο πυρκαγιές ύστερα από τρεις ημέρες σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στη Μεσσήνη.

Κάτι που φαίνεται σε βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Ο συνήγορος του 60χρονου στάθηκε στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος, προσθέτοντας πως οι τέσσερις πυρκαγιές δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και ήταν σε περιορισμένη έκταση.

Κ.Ηλ.