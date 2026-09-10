Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Εκδήλωση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι θεματικές ενότητες της εκδήλωσης θα είναι: • Η Συνταγματική θεώρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρα 101 & 102 Σ, διοικητική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεία νομιμότητας, αρχή της επικουρικότητας, Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας). • Όργανα Διοίκησης (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή). • Οι αρμοδιότητες των Δήμων (γενική αρμοδιότητα, τεκμήριο καθημερινότητας, κρατικές αρμοδιότητες, κανονιστική αρμοδιότητα, όρια κανονιστικής εξουσίας). • Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων ΟΤΑ (διαδικαστικά και ουσιαστικά ζητήματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων ΟΤΑ, ο έλεγχος των αποφάσεων). • Οικονομική Διοίκηση των ΟΤΑ (Δημοσιονομική νομιμότητα και έλεγχος). • Η νομιμότητα των αποφάσεων ΟΤΑ (ο έλεγχος, οι λόγοι ακυρώσεως, οι συνέπειες της παρανομίας). Ομιλητής – εισηγητής θα είναι ο Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Ο.Π.Α., Αν Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου PHILIPS Un(CY), ΣΕΠ ΕΑΠ & ΑΠΚΥ, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κωνσταντίνος Μαργέλης.