Τετραήμερη αποχή από σήμερα οι δικηγόροι της Καλαμάτας

Σε προειδοποιητική αποχή προχωρούν από σήμερα έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου οι δικηγόροι της Καλαμάτας μετά την αιφνιδιαστική απόφαση να περνούν καθημερινά από έλεγχο κατά την είσοδό τους στα δικαστήρια.

Οπως τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας χθες δίχως να έχει προηγηθεί κανένα απολύτως περιστατικό, υπάλληλος της δικαστικής αστυνομίας ενημέρωσε προφορικά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κωνσταντίνο Μαργέλη ότι από σήμερα θα γίνεται έλεγχος των δικηγόρων κατά την είσοδό τους στο δικαστικό μέγαρο, κατόπιν εντολής της προέδρου Εφετών Καλαμάτας και της Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας.

Σε αιχμηρή ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας χαρακτηρίζει “πρωτοφανής και μη ανεκτή τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης τόσο εκ μέρους της κ. Προέδρου Εφετών Καλαμάτας όσο και εκ μέρους της κ. Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας, δίχως να έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση με το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας” και τις καλούν να ανακαλέσουν αυτή την απόφαση.

Συνεχίζοντας την διαμαρτυρία του προσθέτει:

“Είναι πρωτοφανές και μη ανεκτό το περιεχόμενο της εν λόγω αποφάσεως, διότι προσβάλλει βάναυσα την επαγγελματική αξιοπρέπεια των δικηγόρων και την ιδιότητα τους ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, απόφαση με την οποία καθιστάμεθα ύποπτοι τελέσεως αδικημάτων κατά τη διαδικασία εισόδου μας στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας με σκοπό να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας.

Δυστυχώς εμφανίζονται και στην Καλαμάτα φαινόμενα ανεξήγητα και αδικαιολόγητα, εντάσεως, καχυποψίας και αντιπαλότητας που έχουν σημαδέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα τις σχέσεις μεταξύ δικηγόρων και δικαστών. Η κ. Προέδρος Εφετών Καλαμάτας και η κ. Εισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Δικαιοσύνη δεν ανήκει ούτε στους δικαστές ούτε στους δικηγόρους. Η σύγκρουση που παρατηρείται τώρα στο Εφετείο Καλαμάτας μεταξύ (Συν)λειτουργών της Δικαιοσύνης σίγουρα δεν θα αφήσει νικητές”.

Ακόμη ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας αναφέρει “ελπίζουμε ο Υπουργός Δικαιοσύνης που θα επισκεφτεί το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου να παρέμβει αποφασιστικά υπέρ των θέσεων μας, τόσο για τον τρόπο λήψεως της εν λόγω αποφάσεως όσο και για τον τρόπο κοινοποιήσεως αυτής αλλά και φυσικά για το περιεχόμενό της”.