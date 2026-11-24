Κριός

Η Πανσέληνος στους Διδύμους στον 3ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό, μπορεί να φέρει ξαφνικές ειδήσεις, αλλαγές στο πρόγραμμά σου και πολλά νεύρα. Το ασύμβατο τετράγωνό της με τον Αρη από τον 5ο οίκο σου αυξάνει την ανυπομονησία στα θέματα παιδιών. Πρόσεξε τις παρορμητικές κουβέντες και τις εντάσεις. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 11ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 1ο οίκο σου βοηθούν να βρεις στηρίγματα και να αντιδράσεις πιο ώριμα.

Ταύρος

Η οικονομική σου ασφάλεια σε απασχολεί με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 2ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Απρόοπτα έξοδα μπορεί να ανατρέψουν τον προϋπολογισμό σου, ενώ το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 4ο οίκο σου φέρνει εντάσεις για οικογενειακές ανάγκες. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 10ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 12ο οίκο σου βοηθούν να αναζητήσεις λύσεις. Μια προσωπική συζήτηση μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο ταίρι σου.

Δίδυμοι

Στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου πραγματοποιείται η Πανσέληνος σε σύνοδο με τον Ουρανό, ενισχύοντας την ανάγκη να εκφραστείς ελεύθερα και να αλλάξεις όσα σε περιορίζουν. Το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 3ο οίκο σου αυξάνει τη νευρικότητα και χρειάζεται προσοχή στις κουβέντες και στις μετακινήσεις. Ωστόσο, το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 9ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 11ο οίκο σου βοηθούν να δεις προοπτικές και να βρεις στηρίγματα.

Καρκίνος

Κρυμμένα συναισθήματα και αποκαλύψεις μπορεί να σε αναστατώσουν με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 12ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 2ο οίκο σου αυξάνει την ανασφάλεια για χρήματα και μπορεί να σε παρασύρει σε αγορές εκτόνωσης. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 8ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 10ο οίκο σου βοηθούν να κατανοήσεις όσα σε πιέζουν και να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου.

Λέων

Φιλικές σχέσεις και μελλοντικά σχέδια βρίσκονται στο προσκήνιο με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 11ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Μια ξαφνική εξέλιξη μπορεί να αλλάξει τις προτεραιότητές σου, ενώ το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 1ο οίκο σου αυξάνει την ανυπομονησία και τις απότομες αντιδράσεις. Απόφυγε να επιβάλεις τις επιθυμίες σου στην παρέα. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 7ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 9ο οίκο σου προσφέρουν υποστήριξη και προοπτικές.

Παρθένος

Οι ισορροπίες ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική σου ζωή δοκιμάζονται με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 10ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Αλλαγές στη δουλειά μπορεί να ανατρέψουν το πρόγραμμά σου, ενώ το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 12ο οίκο σου ενισχύει τον εκνευρισμό που κρατάς μέσα σου. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 6ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 8ο οίκο σου βοηθούν να οργανωθείς και να διαχειριστείς εκκρεμότητες.

Ζυγός

Ειδήσεις και συζητήσεις μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση, με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 9ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 11ο οίκο σου φέρνει διαφωνίες με φίλους για απόψεις ή κοινά σχέδια. Μην επιμένεις να έχεις την τελευταία λέξη. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 5ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 7ο οίκο σου βοηθούν να εκφραστείς δημιουργικά και να βρεις κατανόηση.

Σκορπιός

Οικονομικές εκκρεμότητες έρχονται στο προσκήνιο με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 8ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Μια απρόβλεπτη δαπάνη μπορεί να σε αναστατώσει, ενώ το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 10ο οίκο σου αυξάνει την πίεση στον επαγγελματικό χώρο. Απόφυγε αντιπαραθέσεις για οικονομικές συμφωνίες. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 4ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 6ο οίκο σου βοηθούν να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου.

Τοξότης

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 7ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Απρόβλεπτες αντιδράσεις από το ταίρι ή τους συνεργάτες μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, ενώ το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 9ο οίκο σου οξύνει τις διαφωνίες για πεποιθήσεις και μελλοντικά σχέδια. Μην επιμένεις να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 3ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 5ο οίκο σου διευκολύνουν τη συνεννόηση.

Αιγόκερως

Αλλαγές στην καθημερινότητα και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις φέρνει η Πανσέληνος στους Διδύμους στον 6ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Το πρόγραμμά σου μπορεί να ανατραπεί, ενώ το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 8ο οίκο σου προσθέτει εκνευρισμό για οικονομικές εκκρεμότητες και έξοδα που μοιράζεσαι με άλλους. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 2ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 4ο οίκο σου βοηθούν να αξιοποιήσεις διαθέσιμα στηρίγματα.

Υδροχόος

Η προσωπική σου ζωή και η ανάγκη για δημιουργική έκφραση τονίζονται με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 5ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Μια εξέλιξη σχετική με τα παιδιά μπορεί να σε αναστατώσει. Το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 7ο οίκο σου αυξάνει τις αντιπαραθέσεις με το ταίρι. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 1ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 3ο οίκο σου βοηθούν να εκφραστείς συνειδητά. Ενα φιλικό πρόσωπο μπορεί να σε εμπνεύσει με μια ιδέα.

Ιχθύες

Σπίτι και οικογένεια απαιτούν την προσοχή σου με την Πανσέληνο στους Διδύμους στον 4ο οίκο σου, σε σύνοδο με τον Ουρανό. Απρόοπτα μπορεί να αλλάξουν το πρόγραμμά σου, ενώ το ασύμβατο τετράγωνο με τον Αρη από τον 6ο οίκο σου δυσκολεύει τον συνδυασμό προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από τον 12ο οίκο σου και τα εξάγωνα με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο από τον 2ο οίκο σου βοηθούν να κατανοήσεις τις ανάγκες σου και να βάλεις προτεραιότητες.