«Η 25η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι μια σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που μας αφορά όλους και απαιτεί διαρκή εγρήγορση, συλλογική ευθύνη και ουσιαστική δράση», δηλώνει η Ελενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να ζει με τον φόβο. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη», τονίζει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει «στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εργαζόμαστε καθημερινά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με επίκεντρο την προστασία και την ενδυνάμωση κάθε γυναίκας».

Εξηγεί πως η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, προσφέροντας άμεση υποστήριξη. Παράλληλα, το πανελλαδικό Δίκτυο των 47 Συμβουλευτικών Κέντρων και των 20 Ξενώνων Φιλοξενίας παρέχει δωρεάν ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική, καθώς και ασφαλή φιλοξενία σε γυναίκες και τα παιδιά τους.

«Τα στοιχεία των πρώτων δέκα μηνών του 2026 αποτυπώνουν τη σημασία αυτών των υπηρεσιών. Περισσότερες από 8.300 κλήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Γραμμή SOS 15900, ενώ περισσότερες από 4.400 γυναίκες έχουν εξυπηρετηθεί από τα Συμβουλευτικά μας Κέντρα», προσθέτει.

«Ενισχύουμε», υπογραμμίζει, «διαρκώς τις δυνατότητες προστασίας, με την εφαρμογή panic button, τη συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για έκτακτη φιλοξενία, τη συνεργασία με την Uber για ασφαλείς μετακινήσεις, αλλά και με το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζουμε στις δομές μας».

Φέτος, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα, «ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, μέσα από την κοινή πρωτοβουλία ”25 Ημέρες Δράσης - Μαζί Σπάμε τη Σιωπή”. Από την 1η έως την 25η Νοεμβρίου, υλοποιούμε μια εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, με δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα, σε συνεργασία με φορείς και την τοπική κοινωνία. Στόχος μας είναι τα μηνύματα της πρόληψης, της προστασίας και της μηδενικής ανοχής στη βία να φτάσουν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια».

Η κυρία Ράπτη τονίζει πως ταυτόχρονα, στο ΥΚΟΙΣΟ «δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των νέων ανθρώπων, με πρωτοβουλίες που απευθύνονται ειδικά στις νέες και στους νέους, όπως η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική βία με τη χρήση ουσιών, το λεγόμενο ”ναρκωτικό του βιασμού”».

Διευκρινίζει ότι «στόχος μας δεν είναι μόνο να στηρίζουμε μια γυναίκα όταν έχει ήδη υποστεί βία. Είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η βία να προλαμβάνεται, να αναγνωρίζεται έγκαιρα και να μην γίνεται ποτέ ανεκτή».

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Κάθε γυναίκα που βιώνει βία πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει βοήθεια, υπάρχει προστασία, υπάρχει διέξοδος. Για μια κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς ανοχή στη βία, με ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό για όλες και όλους» καταλήγει η κυρία Ράπτη.

Η έμφυλη βία επηρεάζει μία στις τρεις γυναίκες, παγκοσμίως

Σύμφωνα με το UN Women, η έμφυλη βία επηρεάζει μία στις τρεις γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως - περίπου 840 εκατομμύρια. «Είναι μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όμως, για εκατομμύρια θύματα, η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και την υποστήριξη παραμένει αδύνατη», αναφέρει.

Νέα στοιχεία από το UN Women δείχνουν ότι τα περισσότερα θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας δεν ζητούν ποτέ βοήθεια, μόνο ένα μικρό ποσοστό στρέφεται στην αστυνομία, και τα ποσοστά αναζήτησης βοήθειας μειώνονται σε πολλές χώρες. Για πολλές γυναίκες, η σιωπή δεν είναι επιλογή, αλλά συνέπεια των κινδύνων που αντιμετωπίζουν όταν μιλούν ανοιχτά. Οι γυναίκες που καταγγέλλουν κακοποίηση μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους και τα εισοδήματά τους. Μπορεί να εγκαταλειφθούν από τις οικογένειές τους, να εκδιωχθούν από τις κοινότητές τους και να απειληθούν από τους δράστες που κατονόμασαν. Όταν οι γυναίκες εμφανίζονται, μερικές φορές χρόνια αργότερα, πολύ συχνά τιμωρούνται επειδή μίλησαν και κατηγορούνται ότι περίμεναν. Μερικές δολοφονούνται από τους κακοποιητές τους απλώς επειδή ζήτησαν βοήθεια.

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που εορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου, θα σηματοδοτήσει την έναρξη των 16 Ημερών Ακτιβισμού κατά της Βίας με βάση το Φύλο, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 10 Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Φέτος, με θέμα «ΕΝΩΘΕΙΤΕ για τον Τερματισμό της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών: Διασφάλιση δικαιοσύνης, προστασία των θυμάτων, τερματισμός της ατιμωρησίας», το UN Women θα καλέσει τις γυναικείες οργανώσεις, τις κυβερνήσεις, το Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την κινητοποίηση δράσης για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών.

Δίκτυο δομών για γυναίκες θύματα βίας στην Ελλάδα

Κατ’ αρχάς η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το 24ωρο 365 ημέρες τον χρόνο. Πέρυσι δέχθηκε 6.773 κλήσεις και στο δεκάμηνο του 2026 8.341κλήσεις.

Λειτουργούν 47 δωρεάν κέντρα συμβουλευτικής, όπου πέρυσι εξυπηρετήθηκαν 4.755 γυναίκες και 4.472 στο δεκάμηνο φέτος. Εκεί παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, αλλά και νομική βοήθεια, χρήση της οποίας έκαναν πέρυσι 42 γυναίκες.

Παράλληλα λειτουργούν 20 ξενώνες φιλοξενίας, όπου το 2025 βρήκαν καταφύγιο 293 γυναίκες και 238 παιδιά. Στο φετινό δεκάμηνο φιλοξενήθηκαν 218 γυναίκες και 184 παιδιά.

Για την εφαρμογή panic button πέρυσι ενημερώθηκαν 1.318 γυναίκες και 359 την εγκατέστησαν. Αντίστοιχα στο δεκάμηνο φέτος ενημερώθηκαν 1.141 γυναίκες και 372 την εγκατέστησαν.

Ταυτόχρονα το υπουργείο έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και 18 γυναίκες βρήκαν φιλοξενία στο δεκάμηνο του έτους.

Μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογραφεί και με την Uber όπου στο 10μηνο είχαμε 298 διαδρομές ωφελουμένων γυναικών και φυσικά τρέχουν συνεχώς στοχευμένες καμπάνιες στα μέσα μεταφοράς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ