Η Μεσσήνη υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας (βίντεο-φωτογραφίες)

Την εικόνα της Παναγίας από τη μονή Βουλκάνου υποδέχθηκε σήμερα Σάββατο η Μεσσήνη, σε κλίμα ευλάβειας και κατάνυξης.

Η υποδοχή της εικόνας έγινε στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στη βόρεια είσοδο της πόλης.

Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας στους στρωμένους με άνθη και βασιλικούς δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και των Δημοτικών Φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης και η εναπόθεσή της στο μετόχι της μονής Βουλκάνου, στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, όπου θα παραμείνει για οκταήμερο προσκύνημα. Της υποδοχής και της λιτανείας προέστησαν οι μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, συνοδεία του κλήρου (ιερέων από πολλές περιοχές της Μεσσηνίας), εκπροσώπων της Πολιτείας, τοπικών αρχών, μαθητών σχολείων της πόλης και πλήθους πιστών.

Απευθυνόμενος στους πιστούς, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας ευχήθηκε η Παναγία να είναι πρέσβειρα και προστάτης όλων και μίλησε για το πνεύμα αγάπης, καταλλαγής και φιλανθρωπίας που εκπέμπει η Παναγία και η γιορτή. Εστειλε μήνυμα ειρήνης, επισημαίνοντας ότι κάθε λαός πρέπει να έχει τη δυνατότητα της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού μέσα από τη διαδικασία της ειρήνης, του διαλόγου και της καταλλαγής. Ο μητροπολίτης, ο δήμαρχος Μεσσήνης και βουλευτές σημείωσαν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο κηρύσσεται η 20η Σεπτεμβρίου, ημέρα καθόδου της θαυματουργού εικόνας της “Παναγίας Βουλκανιώτισσας” ως ημέρα αργίας για τη Μεσσήνη.

Στις εκδηλώσεις την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και παρέστησαν ακόμα οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι Μεσσήνης, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών και τοπικών φορέων.

Σύμφωνα με τη μητρόπολη, η εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας μεταφέρεται κάθε χρόνο στη Μεσσήνη σε ανάμνηση θαύματος που επιτέλεσε η Υπεραγία Θεοτόκος αρχές του 18ου αιώνα, αυτό της διάσωσης της ευρύτερης περιοχής από θανατηφόρο νόσο. Παράλληλα, σήμερα ξεκίνησε και το φημισμένο νησιώτικο πανηγύρι, με τις παράγκες να έχουν στηθεί στον χώρο της Πανηγυρίστρας, γύρω από το μετόχι της μονής Βουλκάνου, καθώς και σε δρόμους της περιοχής.



https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/ekklisia/item/342608-i-messini-ypodexthike-tin-eikona-tis-panagias-voulkaniotissas#sigProId13e022a8c6 View the embedded image gallery online at:

Παράλληλα ξεκίνησε παραδοσιακά και το πανηγύρι της Μεσσήνης, που κάθε χρόνο προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών από όλη τη Μεσσηνία και όχι μόνο.