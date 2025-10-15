Φιλαρμονική Καλαμάτας: Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζόμενων στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Ο πρόεδρος Μανώλης Καμουτσής και τα μέλη Βασίλειος Κουτίβας, Βασίλειος Πανταζόπουλος, Ανδρέας Μανωλακάκης και Ηλίας Λιανός, ζήτησαν την ευχή του Μητροπολίτη στα νέα τους καθήκοντα και είχαν την ευκαιρία να τον ενημερώσουν για το έργο και την προσφορά της Δημοτικής Φιλαρμονικής στην τοπική κοινωνία. Συνάμα, εξέθεσαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδίως σε εργασιακά ζητήματα.

Ο κ. Χρυσόστομος αφού ευχαρίστησε τους μουσικούς για την επίσκεψη, εξήρε το έργο της Φιλαρμονικής, τονίζοντας ότι αποτελεί τη φωνή και το ρυθμό της πόλης, στις εορτές, στις παρελάσεις αλλά και στις μεγάλες στιγμές του τόπου. Συνάμα συνέστησε υπομονή, επιμονή και ενότητα, για λύση στα όποια προβλήματα. Τέλος ευχήθηκε σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, να έχουν υγεία, δύναμη και κάθε καλό σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.