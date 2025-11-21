Εναρξη εσπερινών ομιλιών στη Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας

19:31 21/11
Τον αγιασμό τέλεσε ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς.
Μετά το πέρας του αγιασμού, ο πρόεδρος της ΓΕΧΑ Νικόλαος Χρονόπουλος ευχαρίστησε τον πατέρα Φίλιππο για την παρουσία του, καθώς ήταν αυτός που πραγματοποίησε την πρώτη ομιλία για τη φετινή χρονιά.
Ο πατέρας Φίλιππος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Ο λόγος του Θεού ού δέδεται”, τονίζοντας ότι ο λόγος του Θεού πρέπει να μην αποτελεί απλά μια είδηση θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά να έχει μια πρακτική εφαρμογή στην ζωή μας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ