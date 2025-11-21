Εναρξη εσπερινών ομιλιών στη Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας

Με αγιασμό ξεκίνησε το νέο ετήσιο πρόγραμμα των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής και εσπερινών ομιλιών, προχθές Τετάρτη, στην Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας (ΓΕΧΑ).

Τον αγιασμό τέλεσε ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς.

Μετά το πέρας του αγιασμού, ο πρόεδρος της ΓΕΧΑ Νικόλαος Χρονόπουλος ευχαρίστησε τον πατέρα Φίλιππο για την παρουσία του, καθώς ήταν αυτός που πραγματοποίησε την πρώτη ομιλία για τη φετινή χρονιά.

Ο πατέρας Φίλιππος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Ο λόγος του Θεού ού δέδεται”, τονίζοντας ότι ο λόγος του Θεού πρέπει να μην αποτελεί απλά μια είδηση θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά να έχει μια πρακτική εφαρμογή στην ζωή μας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ