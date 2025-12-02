Καλαμάτα: Υποδοχή εικόνας της Αγίας Παρασκευής

Την εικόνα που βρέθηκε στα θεμέλια του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Πεταλίδι και περικοσμήθηκε με πολύτιμο κάλυμμα, μετέφερε ο εφημέριος του Πεταλιδίου πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Ντιμπ και την υποδέχθηκε ο κλήρος της Καλαμάτας, προεξάρχοντος του αρχιμανδρίτη Αλεξίου Σαραντόπουλου, εκπροσωπώντας τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο.
Πριν το τέλος της δοξολογίας που τελέσθηκε, ο πατέρας Αλέξιος μετέφερε τις ευχές του σεβασμιωτάτου και ευχήθηκε η Αγία Παρασκευή που ήρθε να συνεορτάσει με την Αγία Βαρβάρα, να είναι βοηθός και σκέπη κάθε χριστιανού.