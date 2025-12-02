Καλαμάτα: Υποδοχή εικόνας της Αγίας Παρασκευής

Με την υποδοχή της εικόνας της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, στο πανηγυρίζον ομώνυμο προσκύνημα στην πόλη της Καλαμάτας.

Την εικόνα που βρέθηκε στα θεμέλια του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Πεταλίδι και περικοσμήθηκε με πολύτιμο κάλυμμα, μετέφερε ο εφημέριος του Πεταλιδίου πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος Ντιμπ και την υποδέχθηκε ο κλήρος της Καλαμάτας, προεξάρχοντος του αρχιμανδρίτη Αλεξίου Σαραντόπουλου, εκπροσωπώντας τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο.

Πριν το τέλος της δοξολογίας που τελέσθηκε, ο πατέρας Αλέξιος μετέφερε τις ευχές του σεβασμιωτάτου και ευχήθηκε η Αγία Παρασκευή που ήρθε να συνεορτάσει με την Αγία Βαρβάρα, να είναι βοηθός και σκέπη κάθε χριστιανού.