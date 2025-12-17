Καλαμάτα: Δωρεάν χριστουγεννιάτικες παιδικές εκδηλώσεις από τον Δήμο και την Φάρις

Ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε.ΦΑΡΙΣ έχει προγραμματίσει πολλές δωρεάν δράσεις για παιδιά όλων των ηλικιών.

Οι δράσεις αφορούν παραστάσεις κουκλοθέατρου και μουσικοθεατρικά δρώμενα με χριστουγεννιάτικη διάθεση, καθώς και άφθονες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού.

Παράλληλα, χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στον πεζόδρομο της Αριστομένους (έναρξη από Πλατεία 23ης Μαρτίου στις 18.00).

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18:00 "Η επανάσταση των γλυκών & το μαγικό κάλεσμα". Χριστουγεννιάτικη παράσταση κουκλοθέατρου από το Θέατρο κούκλας Κοκού-Μουκλό

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12:00 παράσταση κουκλοθέατρου "Ο Φασουλής και το Ξωτικό των Χριστουγέννων" & χριστουγεννιάτικη δράση-εργαστήριο από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας σε συνεργασία με την ομάδα ΣΠΕΙΡΑ και την κουκλοπαίκτρια Νικολέτα Βασιλοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12:30 Διαδραστικό Μουσικοθεατρικό Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο για παιδιά, από την ομάδα Τσικιμπόμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

11:30 "Η Βασίλισσα του Χιονιού και ο Καλικάντζαρος των Χριστουγέννων" από την ομάδα Polis Art Events

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

12:00 "Το μυστικό των Χριστουγέννων με τον Καρυοθραύστη" από την ομάδα Polis Art Events

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12:30 Διαδραστικό Μουσικοθεατρικό Χριστουγεννιάτικο Δρώμενο για παιδιά, από την ομάδα Τσικιμπόμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ / ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΓΟΝΙ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

18:30 Κουκλοθέατρο ‘’ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ...ΗΤΑΝ ΣΠΙΡΤΟ’’ από την ομάδα Αυτοσχέδια Σκηνή