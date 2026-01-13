Ο Μητροπολίτης Τριφυλίας τίμησε τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο

Η απονομή της τιμητικής διάκρισης έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, του οποίου η ετήσια συνεισφορά προς αναξιοπαθούντες που χρειάζονται υποστήριξη το έτος που μας πέρασε ξεπέρασε τις 750 χιλιάδες ευρώ.

Ο κ. Χρυσόστομος μίλησε από καρδιάς με τα πιο θερμά λόγια για τον κ. Κωνσταντακόπουλο, σημειώνοντας το ήθος, την απλότητα του και την πολύ μεγάλη βοήθεια του προς τη Μητρόπολη, την οποία προσφέρει από μόνος του χωρίς να του έχει ζητηθεί.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο «Ammos», ξεκίνησε με τη χορωδία των κατηχητικών σχολείων και ομιλία της μουσικού - εκπαιδευτικού Δέσποινας Θεοδοσάκη. Ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας από τον κ. Χρυσόστομο - όπου ξεχωριστό κομμάτι όπως κάθε χρόνο έκοψε για το κ. Κωνσταντακόπουλο - ενώ το κομμάτι για τον ιερό κλήρο το έδωσε στο αρχιδιάκονο π. Βασίλειο, τον οποίο επαίνεσε δημόσια για τη προσωπικότητα και την εργατικότητα του και τον συνεχάρη για όλα αυτά που προσφέρει.

Στην ομιλία του κ. Χρυσόστομος στάθηκε στο τιμώμενο πρόσωπο, τον κ. Κωνσταντακόπουλο, σημειώνοντας πως εδώ και 19 χρόνια αδιάκοπα στηρίζει τους αναξιοπαθούντες αδερφούς μας, δεν του στείλαμε, είπε, κάποια επιστολή, δεν του χτυπήσαμε τη πόρτα, δεν του τηλεφωνήσαμε, ήρθε ο ίδιος στη Μητρόπολη, απλά και απέριττα μας είπε το λόγο και την πρόθεση που είχε. Σήμερα, είπε, δεν σας προσκαλέσαμε να σας ζητήσουμε κάτι, σας καλέσαμε για να γίνουμε οι κήρυκες ενός ήθους που σπανίζει στην εποχή μας, για να προβάλουμε τη βασίλισσα των αρετών η οποία σας κοσμεί, την ταπεινοφροσύνη. Κλείνοντας του προσέφερε μια εντυπωσιακή του προσωπογραφία, αλλά και ένα κουτί με τυποποιημένα προϊόντα που παρασκευάζονται στην Costa Navarino.

Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντακόπουλος ευχαρίστησε όλους για αυτή τη βραδιά, ευχόμενος σε όλους καλή χρονιά με υγεία. Ευχαρίστησε τη χορωδία των κατηχητικών σχολείων και την εκπαιδευτικό τους μουσικό κ. Θεοδοσάκη για την εξαιρετική της ομιλία, όπως ανέφερε. Ευχαρίστησε τον κ. Χρυσόστομο για τα πολύ καλά του λόγια σημειώνοντας πως με αυτά γέμισε η καρδιά του. Τον ευχαρίστησε επίσης για τις συμβουλές του, την καθοδήγηση του, την αγάπη του, για όλη αυτή τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι μαζί, είπε, βοηθάμε για να βελτιωθεί και να δυναμώσει ο τόπος μας και η περιοχή μας.

Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Καράϊσκο, που σημείωσε ότι από την Costa Navarino καθημερινά δίνονται 65 μερίδες φαγητού για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και συνολικά 21.840 μερίδες όλο το χρόνο.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, ως προς τα έσοδα αυτά είναι: από τους ιερούς ναούς 68.289 ευρώ, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 489.200 ευρώ, από το Ίδρυμα Αφοι Κωνσταντακόπουλοι – Costa Navarino 241.200 ευρώ, από διάφορους τρίτους 19.930 ευρώ, από ενοίκιο 6.500 ευρώ. Σύνολο 825.119 ευρώ.

Τα έξοδα: εις γενική βοήθεια για ενοίκια, φάρμακα, νοσήλια, ακτινογραφίες , χειρουργικές επεμβάσεις, για βοήθεια σε σπίτια, 18.000 ευρώ. Για φαγητά 241.200 ευρώ, για την πληρωμή ρεύματος 4.000 ευρώ, για διάφορες άπορες οικογένειες 489.200 ευρώ. Σύνολο 751.000 ευρώ.

