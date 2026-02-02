Κώστας Ψυχάρης: “Η Θεοτόκος είναι η ελπίς των Χριστιανών”

“Με κατάνυξη και τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών η πόλη της Καλαμάτας εόρτασε την πολιούχο και προστάτιδά της Παναγία την Υπαπαντή. Λαμπρός ο εορτασμός, με τη συμμετοχή οχτώ Αρχιερέων, του πρ. Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, των πρ. Προθυπουργών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Αντωνίου Σαμαρά, του εκπροσώπου της Κυβερνήσεως αντιπροέδρου αυτής και Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, εκπροσώπων Κομμάτων, του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε μια εποχή κλειδονισμού θεσμών και αξιών, όπου τη θέση της χαράς έχει αντικαταστήσει η θλίψη και η απαισιοδοξία, έρχεται η Υπεραγία Θεοτόκος η ελπίς των Χριστιανών, να μας πεί ότι μόνο με πίστη στον Υιό της, αγάπη στην καρδιά μας και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα. Χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους”.