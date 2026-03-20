Οι Δ’ Χαιρετισμοί σήμερα στο Ανδρομονάστηρο

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη μητρόπολη Μεσσηνίας, με την ευλογία του μητροπολίτη Χρυσοστόμου, θα τελεσθεί και κατά τη φετινή χρονιά η Δ’ Στάσις των Χαιρετισμών της Θεοτόκου, στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο), κτίσμα του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’ του Παλαιολόγου που χρονολογείται από τα τέλη του 12ου αιώνος με αρχές του 13ου και βρίσκεται πλησίον του οικισμού Πετραλώνων της Αρχαίας Μεσσήνης.

Η Ακολουθία θα τελεσθεί από τον αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά, πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης, ο οποίος και καθιέρωσε την τέλεσή της κατά τα τελευταία χρόνια, με την συμβολή της Ένωσης Γυναικών “Παναθηναϊκή”, ενώ τους ύμνους θα αποδώσει η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου Σιάχου.