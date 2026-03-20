Μητρόπολη Μεσσηνίας: Οι Δ’ Χαιρετισμοί στο ιστορικό Ανδρομονάστηρο (φωτογραφίες)

Με την παρουσία πλέον των χιλίων πιστών από την Καλαμάτα, την Μεσσήνη, την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, της Αρκαδίας και της Ηλείας, τελέσθηκε και φέτος η Δ΄Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου στο ιστορικό Ανδρομονάστηρο της Μεσσηνίας.

Την Ακολουθία τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος στο τέλος κήρυξε και τον θείο λόγο, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για την παρουσία τους, τον βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τους αντιδημάρχους του Δήμου Μεσσήνης οι οποίοι εκπροσώπησαν τον απουσιάζοντα στο εξωτερικό δήμαρχο ΓιώργοΑθανασόπουλο, τα μέλη της Ενωσης Γυναικών «Η Παναθηναϊκή» και του Συλλόγου Εθελοντών Μεσσήνης, αλλά και το πλήθος των προσκυνητών. Τους ύμνους απέδωσαν τα μέλη της χορωδίας, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, της Μητρόπολης Μεσσηνίας, υπό την διεύθυνση του διευθυντή της Σχολής και πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής Καλαμάτας Κωνσταντίνου Σιάχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ανδρομονάστηρο είναι Μετόχι της Μονής Βουλκάνου και επί πολλά έτη παρέμενε κλειστό λόγω των εργασιών αναστήλωσης που διεξάγονταν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Ο πιστός λαός είχε την ευκαιρία, πέραν της συμμετοχής στην Ακολουθία των Χαιρετισμών, να ξεναγηθεί και στις πλήρως ανακαινισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις της Μονής.

Η Μονή του Ανδρομονάστηρου ευρίσκεται κοντά στο χωριό Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης. Θεωρείται κτίσμα του 12ου αιώνα και έργο του βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ του Παλαιολόγου. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει, ότι ο Ανδρόνικος για να τιμήσει τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιο τον Α', καταγόμενο από την ιστορική Ανδρούσα, έφτιαξε το μεγαλόπρεπο αυτό μοναστήρι, κοντά στη γενέτειρα πόλη του Πατριάρχη και γι’ αυτό οφείλει το όνομά του Ανδρομονάστηρο ή Ανδρονικομονάστηρο στον Κτήτορα του αυτοκράτορα Ανδρόνικο.