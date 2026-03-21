Μαθητές από τη Ζάκυνθο στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Επίσκεψη στον μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησαν χθες το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Μαχαιράδου Ζακύνθου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τους εκδρομής στην Καλαμάτα.

Ο μητροπολίτη Μεσσηνίας υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη τους επισκέπτες, εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία νέων ανθρώπων από τη γειτονική Ζάκυνθο στην έδρα της μητροπόλεως.

Συνομίλησε με τα παιδιά αναφερόμενος στη σημασία της παιδείας και του ήθους στη σύγχρονη εποχή, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τη Μεσσηνία με τα Επτάνησα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τις πατρικές ευχές του κ. Χρυσοστόμου προς τους μαθητές, για καλή πρόοδο και μία δημιουργική σχολική χρονιά.