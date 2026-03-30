Γενική Συνέλευση των ιδρυμάτων της Μητρόπολης Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στον ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας, με τη συμμετοχή των μελών των συλλόγων που στηρίζουν τα ιδρύματα «Η Στέγη της Εκκλησίας» και «Ο Προφήτης Ηλίας».

Στη συνέλευση προήδρευσε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη και έδωσε τον λόγο στους γενικούς γραμματείς των δύο συλλόγων. Ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Προστασίας του Ιδρύματος Απόρων Ψυχοπαθών «Ο Προφήτης Ηλίας» Βασίλης Κληρόπουλος και ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου Προστασίας του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας» Ιωάννης Μπουγάς παρουσίασαν τα πεπραγμένα του 2025 και τους απολογισμούς των συλλόγων και των ιδρυμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ορίστηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, προκειμένου να αναδειχθούν τα νέα διοικητικά συμβούλια, καθώς έληξε η θητεία των προηγούμενων.