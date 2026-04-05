eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 05 Απριλίου 2026 12:00

Μητρόπολη Μεσσηνίας: Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας

Γράφτηκε από την

Το πρόγραμμα των αρχιερατικών χοροστασιών της Μεγάλης Εβδομάδας ανακοίνωσε η Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Αναλυτικά: Κυριακή Βαΐων Το πρωί και περί ώραν 7:45 π.μ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Θεία Λειτουργία, στον Ι.Ν. Παμμ. Ταξιαρχών Καλαμάτας. Το πρωί και περί ώραν 7:45 π.μ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Θεία Λειτουργία, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Δευτέρα Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Νυμφίου Ι.Ν. Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Τρίτη Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Νυμφίου Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Τετάρτη Το εσπέρας και περί ώραν 4:00 μ.μ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Ευχελαίου, στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Καλαμάτας. Μ. Πέμπτη Το πρωί και περί ώραν 7:45 π.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Θεία λειτουργία, στον Προσκυνηματικό Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 7:00 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία των Παθών στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Παρασκευή Την μεσημβρίαν και περί ώραν 3 μ.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στον Eσπερινό της Αποκαθηλώσεως στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Επιταφίου, στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Σάββατο Το πρωί και περί ώραν 7:30 π.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Θεία λειτουργία, στον Ι. Ν. Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 11:00 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Ακολουθία της Αναστάσεως καί την Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 11:00 μ.μ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, στην Ακολουθία της Αναστάσεως καί την Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλαμάτας. Κυριακή του Πάσχα Το πρωί και περί ώραν 10:30 π.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης, στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας.

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις