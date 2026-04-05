Μητρόπολη Μεσσηνίας: Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας

Αναλυτικά: Κυριακή Βαΐων Το πρωί και περί ώραν 7:45 π.μ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Θεία Λειτουργία, στον Ι.Ν. Παμμ. Ταξιαρχών Καλαμάτας. Το πρωί και περί ώραν 7:45 π.μ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Θεία Λειτουργία, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, στην Ακολουθία του Νυμφίου στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Δευτέρα Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Νυμφίου Ι.Ν. Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Τρίτη Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Νυμφίου Ι.Ν. Αναλήψεως του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Τετάρτη Το εσπέρας και περί ώραν 4:00 μ.μ. ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Ευχελαίου, στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Καλαμάτας. Μ. Πέμπτη Το πρωί και περί ώραν 7:45 π.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Θεία λειτουργία, στον Προσκυνηματικό Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 7:00 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία των Παθών στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Παρασκευή Την μεσημβρίαν και περί ώραν 3 μ.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στον Eσπερινό της Αποκαθηλώσεως στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 7:30 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ στην Ακολουθία του Επιταφίου, στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Μ. Σάββατο Το πρωί και περί ώραν 7:30 π.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Θεία λειτουργία, στον Ι. Ν. Αναστάσεως του Χριστού Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 11:00 μ.μ ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Ακολουθία της Αναστάσεως καί την Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας. Το εσπέρας και περί ώραν 11:00 μ.μ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, στην Ακολουθία της Αναστάσεως καί την Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλαμάτας. Κυριακή του Πάσχα Το πρωί και περί ώραν 10:30 π.μ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης, στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας.