Η Κυριακή των Βαΐων στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με λαμπρότητα και με την παρουσία πλήθους πιστών, εορτάστηκε στην Μητρόπολη Μεσσηνίας η Κυριακή των Βαΐων.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος μετέβη στον Ιερό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Καλαμάτα όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και προέστη της Θείας Λειτουργίας. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οι εφημέριοι του Ναού, Αρχιμ. Τιμόθεος Μπινίσκος και Οικονόμος Βασίλειος Κουτσόγιαννης και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος. Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος περικόσμησε με το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου, τον εφημέριο του ναού π. Βασίλειο Κουτσόγιαννη.

Στον Ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, τον επονομαζόμενο “Φλαρίου”, στο κέντρο της Καλαμάτας, χοροστάτησε στον Όρθρο και προέστη στην Θεία Λειτουργία, ο Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, πλαισιωμένος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και προϊστάμενο του Ναού Αρχιμ. Φίλιππο Χαμαργιά και τον συνεφημέριο του Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Γιαννόπουλο.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στα μηνύματα της ημέρας και ευχήθηκε υγεία, δύναμη για τη Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση σε όλους τους πιστούς. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, κατά το έθος, διανεμήθηκαν στους πιστούς οι κλάδοι των Βαΐων.