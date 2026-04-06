Χορωδιακή συνάντηση θρησκευτικής μουσικής στους Ταξιάρχες

Με την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η 29η Θρησκευτική Χορωδιακή Συνάντηση στην Καλαμάτα, υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου και με την χορηγία του Ιδρύματος "Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια".

Η Χορωδιακή Συνάντηση έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας και συμμετείχαν η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Ομίλου Καλαμάτας "Ο Ορφέας"και η παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας υπό την διεύθυνση του Μαέστρου κ. Ιβάν Μάτζαρη και τα φωνητικά σύνολα EQUABILI VOCAL ENSEMBLE και ΜΕΙΖΩΝ ENSEMBLE, υπό την διεύθυνση του κ. Αγαθάγγελου Γεωργάτου, Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Οι χορωδίες απέδωσαν ύμνους Ελλήνων και ξένων δημιουργών, ενώ προ του πέρατος της εκδήλωσης όλες μαζί έψαλλαν τα Εγκώμια του Επιταφίου.

Η εκδήλωση περατώθηκε με τις ευχές και τον μεστό θεολογικών νοημάτων λόγο, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, οποίος ευχαρίστησε τους συντελεστές της εκδήλωσης ευχόμενος σε όλους Καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση. Παρέστησαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός,ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος, Μαρία Οικονομάκου και Περικλής Νικολακέας και η Σύλβια Καρέλια.