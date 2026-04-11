Ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

Με βαθιά συγκίνηση και θρησκευτική κατάνυξη, τελέσθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας.

Η Ακολουθία τελέσθηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γέροντος Λεοντοπόλεως Γαβριήλ, πλαισιωμένου υπό των εφημερίων του Μητροπολιτικού Ναού και του Διακόνου Θεοφίλου Κυριάκου, ενώ την υμνολογία της ημέρας απέδωσαν μελωδικώτατα οι χοροί των ιεροψαλτών.

Μετά την ολοκλήρωση της Ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους Καλή Ανάσταση και Ειρήνη σε όλον τον κόσμο.