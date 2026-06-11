Διεθνές φεστιβάλ ακροβατικών τεχνών στην Καλαμάτα

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακροβατικών Τεχνών KDC «Kalamata Aerial & Acro Dance Cup» θα διοργανωθεί το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου από τον Σύλλογο Dance Challenge Καλαμάτας, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παραλίας, με την υποστήριξη της Polis Art Events.

Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει εναέριους χορευτές και ακροβάτες όλων των ηλικιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και από έξι χώρες του εξωτερικού. Συνολικά, 267 αθλήτριες και αθλητές εναέριου χορού, μαζί με γονείς και συνοδούς, από 67 καλλιτεχνικά εκπαιδευτήρια εναέριων τεχνών, θα επισκεφθούν την Καλαμάτα για να αναδείξουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους.

Το 7ο Kalamata Aerial & Acro Dance Cup τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και διατηρεί και φέτος τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα. Η διοργάνωση στηρίζει τον Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας «Η Υπομονή», καλώντας όλους να συμβάλουν σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια προσφοράς και αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από προσκεκλημένες πρωταθλήτριες του εξωτερικού, ενώ οι πολίτες και οι επισκέπτες της Καλαμάτας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντυπωσιακές ακροβατικές παραστάσεις σε διάφορα εναέρια όργανα, όπως aerial silks, aerial sling, aerial hoop, rope και straps.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να φέρει σε επαφή αθλητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μοιράζονται την ίδια αγάπη για τις εναέριες ακροβατικές τέχνες - ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό είδος που συνδυάζει τον χορό, την ακροβατική δεξιότητα, τη δημιουργική έκφραση και την καλλιτεχνική παρουσία. Το 7ο Kalamata Aerial & Acro Dance Cup αποτελεί μια διεθνή συνάντηση πολιτισμού, αθλητισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας, προάγοντας τη φιλική συνύπαρξη, την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Παράλληλα, η διοργάνωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς προβολής της Καλαμάτας, αναδεικνύοντας την πόλη ως έναν σύγχρονο προορισμό πολιτισμού, αθλητισμού και εναλλακτικού τουρισμού. Οι περίπου 1.000 επισκέπτες που αναμένεται να βρεθούν στην πόλη για τη συμμετοχή και την παρακολούθηση του φεστιβάλ εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά την τοπική οικονομία, στηρίζοντας ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα, επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Kalamata Dance Cup.