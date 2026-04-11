Σάββατο, 11 Απριλίου 2026 10:01

Καλαμάτα: Η περιφορά του Επιταφίου στην Υπαπαντή και η καθιερωμένη συνάντηση στην κεντρική πλατεία (βίντεο-φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την

Premium Strom

Με την παρουσία πλήθους πιστών και με κάθε λαμπρότητα τελέσθηκε η Ακολουθία του Επιταφίου στη Μητρόπολη Μεσσηνίας. 

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, προέστη της Ακολουθίας ο Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ, πλαισιωμένος από τους εφημερίους του Μητροπολιτικού Ναού, συμπροσευχομένου του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ενώ παρέστησαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπξς Παυλόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και εκπρόσωποι των στρατιωτικών και τοπικών αρχών.

Στη συνεχεία κατά την διάρκεια της λιτανείας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνάντηση του Επιταφίου του Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής με τον Επιτάφιο του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φλαρίου,  επικεφαλής του οποίου ήταν ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης  Φίλιππος Χαμαργιάς.

Κατά την συνάντηση αναπέμφθηκε δέηση υπέρ υγείας και επικράτησης της ειρήνης στον κόσμο , ενώ προσκύνησαν και τον Επιτάφιο του Αγίου Νικολάου ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι τοπικές αρχές της πόλης της Καλαμάτας. 

Κατηγορία Εκκλησία
