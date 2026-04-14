Η Κορώνη θα τιμήσει την Παναγία Ελεήστρια

Με την πρέπουσα θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη, η Κορώνη ετοιμάζεται να τιμήσει και φέτος την προστάτιδά της Παναγία Ελεήστρια την Παρασκευή 17 Απριλίου, ανήμερα της γιορτής της Ζωοδόχου Πηγής.

Την Πέμπτη, παραμονή της γιορτής στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός, στον ναό της Παναγίας, κτισμένο στο σημείο όπου βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα το 1897.

Την Παρασκευή το πρωί, στις 7.30, θα τελεσθεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία και περίπου στις 10.30 θα ξεκινήσει πάνδημη λιτάνευση της εικόνας στα σοκάκια της γραφικής Κορώνης, από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά.

Με την ολοκλήρωση της λιτανείας, θα τελεσθεί επιμνημόσυνη δέηση μπροστά από τις προτομές του Επισκόπου Κορώνης Γρηγορίου Μπίστη και του αείμνηστου μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Δασκαλάκη, οι οποίες βρίσκονται στον αύλειο χώρο του προσκυνήματος της Παναγίας Ελεήστριας.