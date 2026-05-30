Αιμοδοσία αύριο στους Γαργαλιάνους

Μια σημαντική δράση προσφοράς και αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στους Γαργαλιάνους, με στόχο την ενίσχυση της αιμοδοσίας και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από την αξία της προσφοράς αίματος.

Η εθελοντική αιμοδοσία με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή», θα γίνει από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στην Μπρίσκειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες να συμμετάσχουν σε μια πράξη με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνουν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων.

Ιδιαίτερη είναι και η συμβολή των εργαστηρίων βιοπαθολογίας Analysis, της Αλεξάνδρας Μαστρογιαννάκη-Μαρίνη, τα οποία στηρίζουν ευγενικά τη δράση, ενισχύοντας την προσπάθεια των διοργανωτών και συμβάλλοντας στην ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσοι μπορούν να συμμετάσχουν, τονίζοντας πως η αιμοδοσία είναι μια μικρή πράξη με μεγάλη αξία.