Μεσσηνία: 13 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Αγία Τριάδα και Κουβέλια

Εκτός από τη Μεσσηνία αντίστοιχες επιχειρήσεις έγιναν και σε Αργολίδα, Αρκαδία και Κορινθία με 21 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έγινε στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Αγία Τριάδα και Κουβέλια.

Ειδικότερα ελέγχθησαν 36 άτομα, προσήχθησαν 13 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν 11 άτομα.

Υστερα από καταγγελίες περίοικων για πολύ δυνατή μουσική από τον καταυλισμό της Αγίας Τριάδας αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν έναν 24χρονο Ρομά για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ κατάσχεσαν δύο ηχεία που είχαν σηκώσει στο… πόδι όλη τη γειτονιά.

Παράλληλα ο 24χρονος δεν είχε και βόθρο στην οικία του και συνελήφθη και για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Εννέα ακόμη άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μία 46χρονη για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.