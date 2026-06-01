Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Μεσσηνία (φωτογραφίες)

Με εκκλησιαστική τάξη και με την παρουσία πλήθους πιστών, τιμήθηκε σήμερα 1η Ιουνίου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Επίκεντρο του εορτασμού ήταν τόσο ο Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Καλαμάτας όσο και η ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Καλαθίου Όρους στις παρυφές του Ταϋγέτου.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Καλαμάτας προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από του εφημερίους του Ναού Πρωτοπρεσβυτέρους Κωνσταντίνο Ιωαννίδη και Χρυσόστομο Γιαννακά και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο. Κατά την ημέρα αυτή, η οποία ιδιαιτέρως τιμάται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, τελέσθηκε και η καθιερωμένη Αρτοκλασία και παρέστη πλήθος δικηγόρων της πόλεως και διακεκριμένων δικαστικών λειτουργών, ενώ το "παρών" έδωσαν και ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και πολλά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Καλαθίου Όρους, προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Μητρόπολης, ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας άπαντες έτυχαν της φιλοξενίας της Γερόντισσας Ανθίμης και της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής Δημιόβης, της οποίας η παλαιά Μονή της Αγίας Τριάδος αποτελεί Μετόχι.