Η προσβολή των Ελλήνων και η βεβήλωση του τάφου του Ομήρου

Κάποιοι που έλαβαν μέρος ως κομπάρσοι και πληρώθησαν, έμπλεοι χαράς και έπαρσης, έβγαιναν στα κανάλια να κάνουν γνωστό το μέγα γεγονός.

Οι τοπικοί άρχοντες που είχαν δώσει τις άδειες, ήταν υπερήφανοι, οι εστιάτορες και άλλοι επωφελούμενοι της περιοχής, ένοιωθαν τυχεροί από τα χρήματα των συντελεστών, λέει, ενός έργου που γυριζόταν στην Ελλάδα με τον επίζηλο τίτλο ΟΔΎΣΣΕΙΑ. Το ίδιο ίσχυε και με τους εκατοντάδες σχεδόν επισκεπτών στη Μεσσηνία που πήγαιναν να θαυμάσουν τους ηθοποιούς.

Τι σκοπό είχαν και τίνος χρήματα ξόδευαν οι ηθοποιοί, ποιος νοιαζόταν και ποιος ρωτούσε, μήπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η κ. Μενδώνη που ενέκρινε το ποσόν των 6.500.000 ευρώ;

Τα χρήματα ήταν από το «αίμα» των φορολογουμένων Ελλήνων, τα δικά τους δηλαδή.

Ως γνωστόν, ολόκληρη η Οδύσσεια, περιστρέφεται γύρω από την «λευκόλενο Ελένη», με την Ελληνική ομορφιά της, που ο σκηνοθέτης Νόλαν, με δόλο «μαύρισε» την Ελένη που απώτερο σκοπό είχε να συνδέσει τους Έλληνες με την Αφρική και να αμφισβητήσει την καθαρότητα της Ελληνικής φυλής.

Αιδώς Αργείοι! Καλόν είναι επιτέλους να αντιδράσουμε σε αποφάσεις της Πολιτείας που βραβεύει την προδοσία και περιφρονεί την Ιστορία. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ για την ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Ένα άλλο σκόπιμο καπρίτσιο του άθλιου σκηνοθέτη, έφθασε στο σημείο να παρουσιάσει μια γυναίκα «που έγινε άντρας» στο ρόλο του ήρωα Αχιλλέα.

Αύριο, θα χρηματοδοτήσουμε με τους νόμους μας τους Τούρκους για να γυρίσουν στον τόπο μας το έργο τους Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ και ποιος ξέρει τι άλλο με φόντο τα νησιά μας, τη Μακεδονία, ή τη Θράκη μας.

Τί κάνουν οι ευαίσθητοι φοιτητές μας, οι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στη Νικαράγουα και οι υπόλοιποι αισθηματίες υποστηρικτές της οχιάς στη Μήλο και της χελώνας στον Λυκαβηττό;

Δεν μας απομένει παρά να συσπειρωθούμε όλοι οι Έλληνες να μην προβληθεί ποτέ αυτή η ταινία στην Ελλάδα, που περιφρονεί κάθε ιερό και όσιο Ομηρικής ποίησης και αλήθειας.

Στο τέλος έχουν και το θράσος, να χαρακτηρίζουν όσους γνωρίζουν την αλήθεια, ρατσιστές!