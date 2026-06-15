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Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026 17:14

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα Λέϊκα

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Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα Λέϊκα

Navarino Agora

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Λέικα μετέβη χθες ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο εφημέριος του Ναού Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.
Ο Μητροπολίτης κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στα μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής, της Β' Κυριακής εκ του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, τονίζοντας ότι ο Χριστός διάλεξε ως συνεργάτες του στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, όχι επιστήμονες και εγγράματους αλλά τους αγράμματους ψαράδες, τους οποίους κάλεσε κοντά του με μια προϋπόθεση, να κάνουν σύμφωνα με την διδασκαλία Του, αυτό που ήξεραν να κάνουν. Δεν τους ζήτησε να αλλάξουν αλλά να γίνουν πλέον, από απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας, ψαράδες ανθρώπων που πνίγονται στην θάλασσα της αμαρτίας και να τους σώσουν.   
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.   

 

Κατηγορία Εκκλησία
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