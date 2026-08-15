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Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 19:11

Ομόφωνη απόφαση για ακίνητα στο Πεταλίδι

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Ομόφωνη απόφαση για ακίνητα στο Πεταλίδι

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Ομόφωνη απόφαση για την παραχώρηση στον Δήμο Μεσσήνης κατά κυριότητα τριών ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου στην παραλιακή ζώνη Πεταλιδίου, χωρίς αντάλλαγμα, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Δευτέρας.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος σημείωσε ότι στόχος του Δήμου με την παραχώρηση των τριών αυτών τμημάτων, είναι να αναβαθμιστεί η παιδική χαρά στο Πεταλίδι.

Κατηγορία Δήμοι
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