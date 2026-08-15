Ομόφωνη απόφαση για ακίνητα στο Πεταλίδι

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος σημείωσε ότι στόχος του Δήμου με την παραχώρηση των τριών αυτών τμημάτων, είναι να αναβαθμιστεί η παιδική χαρά στο Πεταλίδι.
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 19:11
Ομόφωνη απόφαση για ακίνητα στο ΠεταλίδιΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ομόφωνη απόφαση για την παραχώρηση στον Δήμο Μεσσήνης κατά κυριότητα τριών ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου στην παραλιακή ζώνη Πεταλιδίου, χωρίς αντάλλαγμα, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Δευτέρας.
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