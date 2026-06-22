Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Αγιο Δημήτριο Κοκκορόγιαννη

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οι εφημέριοι του Ιερού Ναού Πρωτοπρεσβύτεροι Σωτήριος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Κοσμόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.
Ο Σεβασμιώτατος κηρύττοντας τον Θείο Λόγο αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Γ' εβδομάδας του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ενώ χειροθέτησε Αναγνώστη τον Ιεροψάλτη του Ναού κ. Κυριάκη Κισκηρέα.
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026 20:32
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Αγιο Δημήτριο ΚοκκορόγιαννηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, της συνοικίας Κοκκορόγιαννη, μετέβη χθες το πρωί ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας.
Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οι εφημέριοι του Ιερού Ναού Πρωτοπρεσβύτεροι Σωτήριος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Κοσμόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.
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