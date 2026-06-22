Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Αγιο Δημήτριο Κοκκορόγιαννη

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, της συνοικίας Κοκκορόγιαννη, μετέβη χθες το πρωί ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και προέστη της Θείας Λειτουργίας.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οι εφημέριοι του Ιερού Ναού Πρωτοπρεσβύτεροι Σωτήριος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Κοσμόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Ο Σεβασμιώτατος κηρύττοντας τον Θείο Λόγο αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Γ' εβδομάδας του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ενώ χειροθέτησε Αναγνώστη τον Ιεροψάλτη του Ναού κ. Κυριάκη Κισκηρέα.