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Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 15:54

Ομιλία για τον Άγιο Παϊσίο σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Αγίου Ορους Μεσσηνίας "Αθως" (φωτογραφίες)

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Ομιλία για τον Άγιο Παϊσίο σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Αγίου Ορους Μεσσηνίας &quot;Αθως&quot; (φωτογραφίες)

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Ομιλία με θέμα “Η Διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου και η εφαρμογή της στη σημερινή εποχή” πραγματοποίησε την Κυριακή (ανήμερα του Αγίου Παϊσίου) στη Μικρομάνη ο ιερομόναχος π. Πορφύριος από τη Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, ο οποίος ήταν καλεσμένος του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους Μεσσηνίας “Άθως”.

Στην ομιλία μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Μαρία Οικονομάκου και Στάθης Αναστασόπουλος και ο τέως περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Ο π. Πορφύριος στην αρχή της ομιλίας του ευχαρίστησε τον Σύλλογο, που τον κάλεσε, καθώς και τον π. Πολύκαρπο που δέχθηκε να συλλειτουργήσουν.

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Κατηγορία Εκκλησία
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