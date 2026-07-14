Ομιλία για τον Άγιο Παϊσίο σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Αγίου Ορους Μεσσηνίας "Αθως" (φωτογραφίες)

Στην ομιλία μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Μαρία Οικονομάκου και Στάθης Αναστασόπουλος και ο τέως περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.
Ο π. Πορφύριος στην αρχή της ομιλίας του ευχαρίστησε τον Σύλλογο, που τον κάλεσε, καθώς και τον π. Πολύκαρπο που δέχθηκε να συλλειτουργήσουν.
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https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/ekklisia/item/357294-omilia-gia-ton-agio-paisio-se-ekdilosi-tou-syllogou-filon-agiou-orous-messinias-athos-fotografies#sigProId433116d9c3