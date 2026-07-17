Μεθώνη: Τίμησαν και φέτος την Αγία Μαρίνα στο ομώνυμο νησάκι (φωτογραφίες)

Χθες ημέρα του Εσπερινού το νησάκι κατακλύστηκε από πιστούς, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας με μέριμνα του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Αγίας Μαρίνας Μεθώνης Μεσσηνίας προσφέρθηκε φαγητό, ενώ δεν έλειψε και η χορευτική διάθεση από αρκετούς παρευρισκόμενους.
Ο φακός του Νικήτα Κώτσιαρη κατέγραψε χαρακτηριστικές όμορφες σκηνές από τις χθεσινές εκδηλώσεις:
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https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/ekklisia/item/357449-methoni-timisan-kai-fetos-tin-agia-marina-sto-omonymo-nisaki-fotografies#sigProIdcb68d58e52