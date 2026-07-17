Μεθώνη: Τίμησαν και φέτος την Αγία Μαρίνα στο ομώνυμο νησάκι (φωτογραφίες)

Πλήθος πιστών συνέρευσε και φέτος από τη Μεθώνη στο νησάκι της Αγίας Μαρίνας (ανάμεσα σε Σχίζα και Σαπιέντζα) με αφορμή τη σημερινή θρησκευτική εορτή.

Χθες ημέρα του Εσπερινού το νησάκι κατακλύστηκε από πιστούς, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας με μέριμνα του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Αγίας Μαρίνας Μεθώνης Μεσσηνίας προσφέρθηκε φαγητό, ενώ δεν έλειψε και η χορευτική διάθεση από αρκετούς παρευρισκόμενους.

Ο φακός του Νικήτα Κώτσιαρη κατέγραψε χαρακτηριστικές όμορφες σκηνές από τις χθεσινές εκδηλώσεις: