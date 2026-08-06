Κανένα θανατηφόρο τροχαίο τον Ιούλιο στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που δημοσίευσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, τον περασμένο μήνα στους δρόμους της Μεσσηνίας σημειώθηκαν δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα με δύο σοβαρά τραυματίες και 4 ελαφρά τροχαία ατυχήματα με 6 ελαφρά τραυματίες.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον Ιούλιο σημειώθηκαν 31 τροχαία ατυχήματα με 42 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 3 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με 4 νεκρούς, δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με δύο σοβαρά τραυματίες και 26 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 36 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η παραβίαση προτεραιότητας και η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Παράλληλα στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Ιούλιο συγκροτήθηκαν 459 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 9.493 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 110 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν και 1.532 επικίνδυνες παραβάσεις, οι μισές εκ των οποίων για υπερβολική ταχύτητα.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 763 για υπερβολική ταχύτητα, 263 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 109 για Κ.Τ.Ε.Ο., 99 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 80 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 65 για αντικανονικό προσπέρασμα, 58 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 33 απόσπαση προσοχής οδηγού, 20 για παραβίαση σηματοδότη, 14 για αντικανονικούς ελιγμούς, 13 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 8 για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο και 7 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.