Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα – 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα, 6 θάνατοι

Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 54 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 11 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Νοσηλεύονται συνολικά 20 ασθενείς, εκ των οποίων 8 σε ΜΕΘ και 4 σε ΜΑΦ.

Την περίοδο 2026, μέχρι και χθες, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 25 Δήμους της χώρας, σε δέκα Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές, που δεν μπορούν με ασφάλεια να προβλεφθούν. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.