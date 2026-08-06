Μεταμόρφωση του Σωτήρος: Ο πανηγυρικός εσπερινός στο Ανδρομονάστηρο

Με την παρουσία πλήθους πιστών από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης, της Ανδρούσας και του Μελιγαλά, τελέσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην ομώνυμη μονή, γνωστή ως Ανδρομονάστηρο, πλησίον της Αρχαίας Μεσσήνης.

Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης - αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά, τον ηγούμενο της μονής Βουλκάνου αρχιμανδρίτη Προκόπιο και άλλους κληρικούς της μητρόπολης.

Πριν το τέλος της Ακολουθίας ο σεβασμιώτατος χειροθέτησε στο οφίκκιο του πρωτοπρεσβυτέρου τον πατέρα Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, εφημέριο των ενοριών Κεφαλόβρυσου, Ράδου, Πουλιτσίου και Κουτήφαρι, ο οποίος με ζήλο και αυταπάρνηση διακονεί επί 40 χρόνια τις ενορίες αυτές. Μετά το πέρας της Ακολουθίας αναφέρθηκε στη γιορτή της Μεταμορφώσεως τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ευχήθηκε το φως της Μεταμορφώσεως να φωτίσει τους ισχυρούς της γης και τέλος ευχαρίστησε τους παρισταμένους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και ιδιαίτερα τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.