Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Οι τιμές μίσθωσης θέσεων για το πανηγύρι Κυπαρισσίας

Σύμφωνα με την απόφαση της που αποτελεί πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις θέσεις που βρίσκονται στο Δρόμο 006 και τους τρεις κάθετους πεζόδρομους προς το δρόμο 006, προτείνεται η τιμή των 75 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. Για τον 144 χώρο αθλητισμού για τοποθέτηση ψησταριάς, προτείνεται η τιμή των 119 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. Στις παραπάνω τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο ΦΠΑ.

Όπως αποφασίστηκε η τέλεση του πανηγυριού θα γίνει για 7 συναπτές ημέρες με έναρξη στις 12 Σεπτεμβρίου και λήξη στις 18. Ως χώρος λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ορίζονται οι πιο κάτω δρόμοι της ΠΕ3:Δρόμος 006 και 3 κάθετοι πεζόδρομοι προς το δρόμο 006. Τον 144 χώρο αθλητισμού θα τον καλύψουν οι ταβέρνες και το Λούνα Παρκ ή άλλα ψυχαγωγικά παίγνια.

Ως ελάχιστο όριο πάγκων πωλητών (θέση) ορίζονται τα δύο τρέχοντα μέτρα και ως μέγιστο όριο τα δώδεκα μέτρα Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία παραχώρησης για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων θα γίνει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Ενώ σχετικά με τη ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που γίνεται στον Αγρίλη όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή θα γίνει από τις 13 μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η τιμή ανά τρέχον μέτρο καθορίστηκε στα 5 ευρών συν ΦΠΑ 24%. Επίσης ορίστηκε και πενταμελής επιτροπή ελέγχου που αποτελείτε από τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους, Μαρία Παναγοπούλου (πρόεδρος) Νικόλαος Στριμπάκος, Νικόλαος Φρούσος, Φώτιος Γριβάκης, Βασίλειος Αθανασόπουλος.

Αναπληρωματικοί οι Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, Πολυχρόνης Κουνάβης, Σωτήριος Μπακούρος, Ηλίας Δημητρακόπουλος, Αντώνιος Βλάχος.

Κ.Μπ.