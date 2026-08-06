Εξιχνιάστηκαν 12 απάτες στην Τρίπολη με λεία 40.000 ευρώ – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Δώδεκα περιπτώσεις απατών και αποπειρών αυτών εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, με πέντε άτομα να κατηγορούνται για αυτές τις υποθέσεις.

Πρόκειται για πέντε άνδρες Ρομά, δύο 23χρονους, έναν 19χρονο, έναν 29χρονο και έναν 21χρονο που διέπρατταν απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Τρίπολης.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική διερεύνηση που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, οι πέντε Ρομά είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, έχοντας καταφέρει να αποκομίσουν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Ειδικότερα από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απατών και 4 περιπτώσεις αποπειρών αυτών.

Οι δέκα περιπτώσεις ήταν μέσα στην Τρίπολη, η μία στο Λεβίδι και η μία στην κοινότητα Αλέα.

Οι κατηγορούμενοι πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες και με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της βλάβης – διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματα τους να βγάλουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους εκτός της οικίας τους, ενώ στη συνέχεια μετέβαιναν οι συνεργοί τους, για να τα παραλάβουν.

Εγκλειστος σε φυλακή

29χρονος από τον Αγιο Φλώρο

Να σημειωθεί πως ο 29χρονος έχει γεννηθεί στην Καλαμάτα και είναι κάτοικος Αγιου Φλώρου, ενώ είναι έγκλειστος σε φυλακή για άλλο αδίκημα.

Ο 21χρονος είναι γεννημένος στην Καλαμάτα, αλλά διαμένει στην Τρίπολή, ενώ οι άλλοι τρεις είναι κάτοικοι Τρίπολης.

Για την υπόθεση κατασχέθηκε και δίκυκλη μοτοσικλέτα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος των πέντε Ρομά σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε

εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμη και

άγνωστο αριθμό συνεργών τους και θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Τρίπολης, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε

διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

Κ.Ηλ.