Η Παναγία η Βουλκανιώτισσα στη Μητρόπολη Γλυφάδας

Με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη η ενορία του Προφήτου Ηλιού στο Κόρμπι Βάρης, υποδέχθηκε με πομπή προχθές το απόγευμα, την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, από την Ιερά Μονή Βουλκάνου, της Μητρόπόλης Μεσσηνίας.

Την εικόνα μετέφερε ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ενώ την παρέλαβε ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Γλυφάδας, αρχιμανδρίτης Νήφων Συριανός, πλαισιωμένος από τον προϊστάμενο του ναού, π. Αντώνιο Χρήστου και πλειάδα κληρικών.

Αμέσως μετά την υποδοχή τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, κατά τον οποίο τον θείο λόγο κήρυξε ο π. Φίλιππος Χαμαργιάς.

Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο κοινό πνευματικό στοιχείο της Παναγίας και της εορτάζουσας Αγίας Μαρίνας, που δεν είναι άλλο από την απόλυτη υποταγή τους στο θέλημα του Θεού, τονίζοντας ότι η Υπεραγία Θεοτόκος δεν πρόβαλε ποτέ το «εγώ» της, αλλά παρέμενε πάντοτε ταπεινά κρυμμένη πίσω από τον Χριστό δίνοντας το πραγματικό παράδειγμα ζωής.

Τελειώνοντας μετέφερε τις ευχές και την ευλογία του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και τις ευχαριστίες του προς τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Αντώνιο και προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ενέκρινε την μεταφορά της εικόνας, από την Μονή Βουλκάνου στην ενορία του Προφήτη Ηλία Βάρης, ως συμπανηγυρίζουσα με τον Προφήτη Ηλία αυτές τις ημέρες.

Η εικόνα θα επιστρέψει την Τρίτη 21 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Βουλκάνου.