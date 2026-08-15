Η εορτή της Κοιμήσεως στη Μητρόπολη Μεσσηνίας (φωτογραφίες)

Με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα και με την παρουσία πλήθους πιστών εορτάσθηκε και φέτος, η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Μεσσηνία.

Επίκεντρο του εορτασμού οι ιστορικές Ιερές Μονές Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουλκάνου, επί του όρους Ιθώμη και Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δημιόβης, επί του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου.

Στην Ιερά Μονή Βουλκάνου κατά τον όρθρο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος, ο οποίος κατά το πέρας του Όρθρου εξήλθε με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, προεξάρχοντες της ιεράς πομπής και μετέβησαν εις την Φιάλη της Μονής όπου υποδέχθηκε, κατά παλαιότατο έθος την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, κατερχομένης από το παλιό Καθολικό της Μονής, επί της κορυφής του όρους Ιθώμη.

Εν συνεχεία τελέσθηκε Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Καρθαγένης και συλλειτουργούντος του οικείου ποιμενάρχη Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Τους αρχιερείς πλαισίωσαν ο Καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Προκόπιος Σμυρνής και ο εκ των αδελφών της Μονής Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Σαραντόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Με την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας ευχαρίστησε για την συμμετοχή του στον εορτασμό τον Μητροπολίτη Καρθαγένης κ. Μελέτιο, τονίζοντας ότι είναι “σαρξ εκ της σαρκός” της Μονής και ευχήθηκε στο πολυπληθές εκκλησίασμα και στους εκπροσώπους των Αρχών, ήτοι τον Υφυπουργό Προστασίας του Πoλίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο, τον βουλευτήΜίλτο Χρυσομάλλη και τα παρόντα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, η Υπεραγία Θεοτόκος να αποτελεί την Βοήθεια, Σκέπη και Αντίληψη όλων των παιδιών Της, ιδιαιτέρως δε των όπου Γης Μεσσηνίων.

Μετά το πέρας των ευχών και ευχαριστιών ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος απένειμε στον Διοικητή του 9ου Συντάγματος Πεζικού, της πόλης της Καλαμάτας, Συνταγματάρχη Γεώργιο Χαρίτο την Ανώτατη Τιμητική Διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τον Χρυσό Σταυρός “Παναγία η Υπαπαντή”, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της τοπικής Εκκλησίας στο πρόσωπο του κ. Διοικητή, ο οποίος από την πρώτη ημέρα της ελεύσεώς του στην Καλαμάτα στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης στο έργο της Εκκλησίας.

Τέλος ευχαρίστησε και τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης Νίκο Δένδια για την αποδοχή της προτάσεως της Τιμητικής Διακρίσεως προς τον κ. Διοικητή.

Στην ιστορική Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δημιόβης, στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, εκεί όπου έλαβε το μοναχικό σχήμα ο Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης και εκ Πεταλιδίου καταγόμενος, προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τον εφημέριο της Μονής και Αρχιερατικό Επίτροπο Αλαγονίας Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Παρθένιο και τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής της Μονής Πρωτοπρεσβύτερο Σωτήριο Παπαδόπουλο.

Ο π. Φίλιππος προ του πέρατος, καθιέρωσε την νέα Ιερά Εικόνα του Οσίου Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου, η οποία πλέον θα κοσμεί το βόρειο τμήμα του τέμπλου του Καθολικού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Δημιοβιτίσσης και εν συνεχεία τελέσθηκε η καθιερωμένη ευλόγηση των άρτων, η οποία τελέσθηκε στον προαύλειο χώρο λόγω του πολυπληθούς εκκλησιάσματος.