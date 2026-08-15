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Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 19:56

Εντονη βροχόπτωση στη Μάνη - Εκλεισε ο δρόμος από χειμάρρους στον Αγιο Νίκωνα

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Εντονη βροχόπτωση στη Μάνη - Εκλεισε ο δρόμος από χειμάρρους στον Αγιο Νίκωνα

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Προβλήματα δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Μάνης.

Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από την ομάδα εθελοντών "Γαία" λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή, ο δρόμος από Άγιο Νικόλαο προς Αρεόπολη είναι προσωρινά κλειστός λόγω χειμάρρων.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του Αγιου Νίκωνα, όπου ο δρόμος είναι κλειστός μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι άνθρωποι της "Γαία" εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς αναμένονται και νέα περάσματα βροχής στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ζητούν από τους πολίτες να μην επιχειρούν διέλευση από ιρλανδικές διαβάσεις.

Κατηγορία Κοινωνία
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