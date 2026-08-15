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Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 19:46

Καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο

Γράφτηκε από τον

Καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο

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Εντάξει, θέλουμε τα δέντρα και το πράσινο, όμως, δεν μπορούν και δεν πρέπει να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, όπως αυτό στην οδό Ζάγγλης, μεταξύ Καίσαρη και Λακωνικής.

Τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς, που πρέπει να περπατούν σε αυτά με άνεση και ασφάλεια. Και υπάρχουν πεζοδρόμια στο κέντρο της Καλαμάτας, που πρέπει να μπουν δέντρα.

Γ.Σ.

 

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