Δεν χρειάζεται το φανάρι

Αυτό το φανάρι στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, δίπλα στο φυλάκιο της ισόπεδης διάβασης στην Αρτέμιδος, είναι άχρηστο και πρέπει να ξηλωθεί.

Το σκεπάζουν με μαύρες σακούλες απορριμμάτων και όταν αυτές φθείρονται με τον καιρό, η εικόνα είναι “καρναβάλι”, προσβλητική για την πόλη. Γι’ αυτό οφείλουν να το απομακρύνουν άμεσα.

Γ.Σ.