Η γιορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου στη Νέα Κορώνη

Του όρθρου και της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τον πρωτοπρεσβύτερο Παναγιώτη Λαλιώτη, εφημέριο του πανηγυρίζοντος ναού.

Πριν το τέλος της λειτουργίας ο πατέρας Φίλιππος, κηρύττοντας τον θείο λόγο, αναφέρθηκε στο γεγονός της Γέννησης της Θεοτόκου, τονίζοντας ότι η γιορτή αυτή μας οδηγεί σε έναν βαθύτερο

προβληματισμό για την οικογένεια, μέσα στην οποία γεννήθηκε, ανατράφηκε και προετοιμάστηκε η Θεοτόκος για τη μεγάλη αποστολή της.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: “Η σημερινή εορτή μας παρουσιάζει την οικογένεια των δικαίων Ιωακείμ και Άννης ως πρότυπο πίστεως, αγάπης, προσευχής, υπομονής και εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού και γενικά ως πρότυπο φυσιολογικής οικογένειας. Μια οικογένεια σύμφωνα με την παράδοση της ανθρωπότητας, από καταβολής κόσμου. Μια οικογένεια με πατέρα και μητέρα και όχι σύμφωνη με τα εναλλακτικά πρότυπα οικογενείας που προβάλλονται σήμερα ως φυσιολογικά.” Σε άλλο σημείο παρατήρησε ότι “η εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου μάς καλεί,

λοιπόν, να ξαναδούμε τον θεσμό της οικογένειας όχι απλώς ως κοινωνική σύμβαση ή ως νομοθετική ρύθμιση προσωπικών ιδιοτελειών αλλά ως δρόμο αγιασμού”.

Επιπλέον ανέφερε ότι “στο πρόσωπο της Θεοτόκου αντικατοπτρίζεται και το μεγαλείο της μητρότητας, η οποία είναι ιερή διακονία. Και αυτό το οποίο της αποδίδει μια ιερότητα και δίνει μια άλλη διάσταση στην έννοια του τοκετού δεν είναι μόνο η στιγμή των ωδίνων και των πόνων αλλά η επί εννέα μήνες διάρκεια της κύησης. Αυτό μας επιβεβαιώνει η γυναίκα, στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία εκφράζει τον θαυμασμό της, προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αναβοώντας με ενθουσιασμό «μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας», θέτοντας έτσι τα θεμέλια του σεβασμού και της ιερότητας της μητρότητας, σε αντίθεση με όσους χωρίς φόβο Θεού και χωρίς συνείδηση ευθύνης τολμούν να ανακινούν ζητήματα νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων ή της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια”.

Τέλος, ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους στην πανήγυρη, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, τον βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη, τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο

Αθανασόπουλο, τους αντιπεριφερειάρχες Στάθη Αναστασόπουλο και Τάσο Σαρδέλη και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.