Εγγραφές στη Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης

Στη Σχολή διδάσκεται η Βυζαντινή Εκκλησιαστική, η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική καθώς και τα βασικότερα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα (Παραδοσιακά Κρουστά, Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο, Κλαρίνο, φλογέρα). Οι εγγραφές γίνονται στη Γραμματεία της Σχολής, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 7 έως τις 9 μ.μ., στο κτίριο της Σχολής (Μητρ. Χρυσοστόμου Θέμελη 1, 1ος όροφος) και θα διαρκέσουν ως το τέλος του μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-99095, κατά τις ώρες λειτουργίας της Σχολής, και στο email sbmimm.gr@gmail.com.