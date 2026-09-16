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Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026 14:08

Εγγραφές στη Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης

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Εγγραφές στη Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης

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Συνεχίζονται οι εγγραφές για τo ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Στη Σχολή διδάσκεται η Βυζαντινή Εκκλησιαστική, η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική καθώς και τα βασικότερα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα (Παραδοσιακά Κρουστά, Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο, Κλαρίνο, φλογέρα).    Οι εγγραφές γίνονται στη Γραμματεία της Σχολής, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 7 έως τις 9 μ.μ., στο κτίριο της Σχολής (Μητρ. Χρυσοστόμου Θέμελη 1, 1ος όροφος) και θα διαρκέσουν ως το τέλος του μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-99095, κατά τις ώρες λειτουργίας της Σχολής, και στο email sbmimm.gr@gmail.com.

Κατηγορία Εκκλησία
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