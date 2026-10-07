Συνελήφθη 70χρονος για τη φωτιά στη Μηλίτσα

Ο 70χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι με τρακτέρ, έχοντας καταστροφέα για κόψιμο των χορταριών και από κάποιο σπινθήρα προκλήθηκε η φωτιά που έκαψε και αρκετές ελιές. Υστερα από έρευνα του
Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας για τα αίτια της πυρκαγιάς, συνελήφθη ο 70χρονος και ύστερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο.
Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2026 10:20
Συνελήφθη 70χρονος για τη φωτιά στη ΜηλίτσαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ενας 70χρονος αγρότης συνελήφθη προχθές για τη φωτιά στη Μηλίτσα του δήμου Μεσσήνης που έκαψε συνολικά 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.
Ο 70χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι με τρακτέρ, έχοντας καταστροφέα για κόψιμο των χορταριών και από κάποιο σπινθήρα προκλήθηκε η φωτιά που έκαψε και αρκετές ελιές. Υστερα από έρευνα του
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