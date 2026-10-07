Συνελήφθη 70χρονος για τη φωτιά στη Μηλίτσα

Ο 70χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι με τρακτέρ, έχοντας καταστροφέα για κόψιμο των χορταριών και από κάποιο σπινθήρα προκλήθηκε η φωτιά που έκαψε και αρκετές ελιές. Υστερα από έρευνα του

Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας για τα αίτια της πυρκαγιάς, συνελήφθη ο 70χρονος και ύστερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού του επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο.