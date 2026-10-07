Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Η μεγάλη αγορά και η Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, από το 2027 έως το 2041 η επιβατική κίνηση των διεθνών πτήσεων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 453.010 επιβάτες. Στο ίδιο διάστημα η επιβατική κίνηση των πτήσεων εσωτερικού προβλέπεται να αυξηθεί κατά μόλις 8.282 επιβάτες.

Ένας επιχειρηματίας που θα έβλεπε αυτά τα μεγέθη θα αναζητούσε πού βρίσκεται η μεγάλη πίτα. Θα εξέταζε από ποιες χώρες αναμένεται η πρόσθετη ζήτηση, ποιες αγορές έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές και πού αξίζει να διαθέσει χρήματα για προβολή. Θα ήθελε να γνωρίζει αν οι περισσότεροι νέοι επιβάτες θα έρθουν από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία ή άλλες αγορές. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα σχεδίαζε τις κινήσεις του. Θεωρητικά, κάπως έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί και ένας δημόσιος φορέας που διαχειρίζεται χρήματα των φορολογουμένων για τουριστική προβολή.

Ο Δήμος Καλαμάτας, όμως, επιδεικνύει αξιοθαύμαστη προσήλωση στη Θεσσαλονίκη. Ενώ η μεγάλη αύξηση προβλέπεται στις διεθνείς πτήσεις, οι εκδηλώσεις στη συμπρωτεύουσα επανέρχονται με αξιοζήλευτη συνέπεια. Ίσως στον Δήμο πιστεύουν ότι ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης θα αφήσει τη Χαλκιδική και θα οδηγήσει περίπου 730 χιλιόμετρα για να φτάσει στην Καλαμάτα. Το ταξίδι με Ι.Χ. κοστίζει σήμερα περίπου 170 ευρώ ανά διαδρομή μαζί με καύσιμα και διόδια, δηλαδή περίπου 340 ευρώ με επιστροφή, πριν πληρωθεί ξενοδοχείο, φαγητό ή οτιδήποτε άλλο.

Η εγχώρια αγορά ασφαλώς έχει τη σημασία της. Οι 453.010 πρόσθετοι επιβάτες των διεθνών πτήσεων, όμως, απέχουν πολύ από τους 8.282 των πτήσεων εσωτερικού. Η τουριστική προβολή χρειάζεται έρευνα αγοράς, στόχους και μέτρηση αποτελεσμάτων. Διαφορετικά δημιουργείται η υποψία ότι πρώτα αποφασίζεται το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αναζητείται ο τουριστικός λόγος που θα το δικαιολογήσει.

Με τέτοια στρατηγική, αρχίζουμε πλέον να νοσταλγούμε την εποχή που ο Δήμος Καλαμάτας δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με την τουριστική προβολή. Τουλάχιστον τότε η απουσία στρατηγικής κόστιζε φθηνότερα.

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