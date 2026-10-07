Ενας νεκρός τον Σεπτέμβριο σε θανατηφόρο τροχαίο στη Μεσσηνία

Το ένα εξ’ αυτών των τροχαίων έγινε στους δρόμους της Μεσσηνίας με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, το Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 24 τροχαία ατυχήματα με 28 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 3 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με 3 νεκρούς, 2 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με 2 σοβαρά τραυματίες και 19 ελαφρά τροχαία ατυχήματα με 23 ελαφρά τραυματίες.

Εκτός από το ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Μεσσηνία, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία και τρία ελαφρά τροχαία με 4 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα ήταν η παραβίαση σημάνσεων, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η παραβίαση προτεραιότητας και η παραβίαση σηματοδότη.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον Σεπτέμβριο του 2026, συγκροτήθηκαν 579 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 10.335 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 71 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 1.685 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 838 για υπερβολική ταχύτητα, 173 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 169 για Κ.Τ.Ε.Ο., 159 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 79 για αντικανονικό προσπέρασμα, 58 για παραβίαση σηματοδότη, 45 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 26 απόσπαση προσοχής οδηγού, 15 για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, 20 για αντικανονικούς ελιγμούς, 10 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά και 9 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.

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