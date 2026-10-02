Στην άυλη πολιτιστική κληρονομία η λιτανεία της εικόνας από το Βουλκάνο

Στο Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η λιτανεία της εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, από τη μονή μέχρι την πόλη της Μεσσήνης.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος σημειώνει ότι “μία νέα ιστορική στιγμή αποτελεί για την Μεσσήνη η ένταξη της Λιτανείας της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της «Βουλκανιώτισσας» στο Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έρχεται να προστεθεί στην καθιέρωση της 20ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα αργίας (απόφαση του 2025), για την πόλη της Μεσσήνης.

Το υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας από το 2006 τη Σύμβαση της UNESCO για τη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιά (2003), έπειτα από συστηματική επεξεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποφάσισε τις νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο. Έτσι, χθες, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπέγραψε την απόφαση εγγραφής της Λιτανείας μαζί με 9 ακόμα νέα στοιχεία”.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι “η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου και συντονισμένων προσπαθειών της αρχαιολόγου μουσειολόγου Νατάσας Γλαράκη, όπου με τη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας και 33 συνολικά φορέων, ετοιμάστηκε ένας πλήρης φάκελος, ο οποίος υποβλήθηκε προς έγκριση στις αρχές του καλοκαιριού κι έτυχε θετικής κρίσης”.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος επισήμανε, μεταξύ άλλων: “Σήμερα είναι μια μεγάλη και συγκινητική ημέρα για τη Μεσσήνη και για όλους τους Μεσσήνιους. Η Λιτανεία της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, που επί αιώνες περπατά όλη τη νύχτα έως το πρωί της 20ης Σεπτεμβρίου, με πίστη, ευλάβεια και ελπίδα, αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως ζωντανό στοιχείο της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για μια διάκριση που τιμά τον τόπο μας και τις γενιές των ανθρώπων που κράτησαν άσβεστο το καντήλι της παράδοσης.

Η επιτυχία αυτή είναι κοινή υπόθεση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Με την ένταξη στο Εθνικό Ευρετήριο αναλαμβάνουμε την ευθύνη να διαφυλάξουμε τη λιτανεία στο παρόν και στο μέλλον. Η Παναγία η «Βουλκανιώτισσα» συνεχίζει να οδηγεί τα βήματά μας και να μας ενώνει”.